الادارة والعدل اقرت مشروع انشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصاريف

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 1/2/2017 وتناولت خلالها درس جدول اعمالها المقرر:

1 – بدأت بمتابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 8 من القانون رقم 28/67 المتضمن انشاء لجنة مستقلة للرقابة على المصاريف، بداية اقرت الاسباب الموجبة بعد ان ادخلت عليها بعض التعديلات الاساسية، كما تابعت مناقشة نص مشروع التعديل المذكور وبعد المحاولة بين اعضاء اللجنة لجنة الادارة والعدل اقرت المشروع المذكور بعد ان عدلته.

2 – انتقلت بعد ذلك الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات بعد المناقشة والتداول والاستماع الى رأي وزارة العدل ادخلت تعديلات الى المادة 505 حيث شددت العقوبات على الجرم المنصوص عليه في هذه المادة، كما فرضت وجود تقرير خبير اجتماعي حول وضع القاضي قبل صدور القرار القضائي بالاضافة الى تكليف المساعد الاجتماعي متابعة وضع القاضي لمدة ثلاث سنوات.

print

المصدر : الوكالة الوطنية