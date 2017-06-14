الارصاد الجوية: تساقط أمطار بشكل متفرق مصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتحوّل تدريجيّاً إلى مستقرّ بدءاً من عصر اليوم.

وتوقعت أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق مصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد أحياناً خاصّةً في الداخل وعلى المرتفعات، أما طقس يوم غد الخميس فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات صباحاً وارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما ترتفع نسبة الرطوبة على السّاحل ليلاً ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً.

أما طقس يوم الجمعة فغائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية