الافطار السنوي لحركة أمل في البقاع تكريما لعوائل الشهداء والجرحى

أقامت حركة امل المنطقة الثانيه اقليم البقاع حفل افطارها السنوي تكريما” لعوائل شهداء وجرحى الحركة في المنطقة، وذلك في مطعم السمكة على ضفاف نهر العاصي ، بحضور مسؤول حركة امل في البقاع مصطفى الفوعاني، وقائمقام الهرمل طلال قطايا ، وقيادات حركية وفاعليات إضافة إلى عوائل الشهداء والجرحى

بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة امل، ألقى الفوعاني كلمة توجه في مستهلها بالتحية للشهداء والجرحى، مؤكدا”ان تضحياتهم صنعت مجد وفخر هذه الأمة وهذاالوطن”.

وتطرق إلى “مراحل تأسيس المقاومة على يد الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي أسس إلى مجتمع مقاوم ومقاومة استباقية قبل ان تحتل الارض لأنه كان يستشعر الخطر والأطماع الصهيونية وكانت انطلاقة أفواج المقاومة اللبنانية امل والمقاومة من عين البنية وكانت وصية شهيدامل كونوا مؤمنين حسينيين،واذ بهذه القبضات الحسينية تتغلب على القبضة الحديدية حيث وقف ثلة مؤمنة من مجاهدي حركة امل في خلدة تصدت للعدو ومرغت انفه عند أبواب العاصمة بيروت وانتصرت عليه، وكانت بداية هزائم هذا العدو وبداية الانتصارات من خلدة بفضل هذا الخط وهذا النهج المقاوم الذي زرعه الإمام القائد السيد موسى الصدر وتابع المسيرة دولة الأخ الرئيس نبيه بري والشرفاء من المقاومين فكان التحرير والانتصار عام 2000 و2006” .

ورأى “ان هذا الوطن لا بد له من قانون انتخابي عادل وقد طرح الاخ الرئيس من زمن بعيد ومنذ أكثر من عشرين عاما” مقولة الإمام موسى الصدر في ستينات القرن الماضي بأن النسبية هي الاساس ، وان النسبية هي التي تجعل لبنان وطنا” وأن غيرها من الأنظمة يجعل لبنان مزرعة ونحن اليوم نطمح ان يتفق كل الافرقاء السياسيين في لبنان على ان تكون جلسة السادس عشر من حزيران جلسة مفصلية حتى يكون اقرار هذا القانون الذي طال انتظار اللبنانيين له وعندئذ ندخل الى بناء الدولة الى بناء قائم على عهد جديد ورؤية جديدة يكون هم المواطن الاساس فيها”.

وختم الفوعاني “لأن فلسطين قبلة الإمام موسى الصدر ولأنها عاصمة الإمام موسى الصدر ولأنها عاصمة الله على الأرض ما زلنا نردد أنها القضية المركزيه وأن تناسى الجميع وأن اصبحت هذه القضية في آخر سلم الاولويات”.

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المصدر : NBN