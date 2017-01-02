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الامم المتحدة تدين تفجيرات بغداد بشدة وتصفها بـ “المشينة”

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الامم المتحدة تدين تفجيرات بغداد بشدة وتصفها بـ “المشينة”

دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق يان كوبيتش، الاثنين، بـ”شدة” التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم، واضفاً إياها بـ”المشينة”، مؤكدا أن عناصر تنظيم “داعش” سيفشلون في مساعيهم لزرع الرعب والفتنة في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كوبيتش قال في بيان “ندين بشدة التفجيرات الثلاثة التي وقعت اليوم في بغداد وأدت إلى مقتل وجرح إعداد كبيرة من المدنيين”، واصفاً اياها بـ “المشينة”.

وأضاف كوبيتش، أن “ارهابيي داعش الذين يفقدون بإطراد سيطرتهم على أرض الواقع يحاولون الآن زرع الرعب والفتنة”، مؤكدا “أنهم سيفشلون في مساعيهم هذه كما فشلوا في الخطوط الأمامية”.

ودعا كوبيش السلطات إلى، “بذل قصارى جهدها في التحقيقات على وجه السرعة للوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة”.

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المصدر : وكالة مهر للأنباء

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