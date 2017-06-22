الامم المتحدة: عدد سكان العالم سيصل الى 8،9 مليارات نسمة بحلول 2050

أفاد تقرير للامم المتحدة الاربعاء ان عدد سكان العالم سينتقل من 6،7 مليارات نسمة الى 8،9 مليارات بحلول 2050، على ان يتجاوز عدد السكان في الهند نظيره في الصين في غضون سبع سنوات فقط.

ومن المتوقع ان تتجاوز نيجيريا الولايات المتحدة بحلول 2050 لتصبح ثالث أكثر دولة من حيث عدد السكان في العالم، بحسب تقرير أعدته هيئة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة.

وأشار معدو التقرير الى ان “عدد سكان العالم يزداد بنحو 83 مليون شخص سنويا، وهذا الميل التصاعدي سيستمر حتى مع افتراض تراجع مستويات الخصوبة”.

وبهذه الوتيرة، فان إجمالي سكان العالم سيبلغ 6،8 مليارات في 2030 و8،9 مليارات في 2050 و2،11 مليارات في 2100.

ومن المتوقع ان يتجاوز عدد سكان الهند (ثاني دول العالم من حيث عدد السكان حاليا مع 3،1 مليارات نسمة) هذا العدد في الصين (4،1 مليارات حاليا) بحلول 2024.

الا ان عدد السكان يزداد بوتيرة أسرع في نيجيريا، ويتوقع التقرير ان عدد سكان 26 دولة افريقية سيزداد “بمعدل الضعف على الاقل” بحلول 2050.

كما ان عدد الاشخاص الذين تجاوزا الستين سيزداد الى أكثر من الضعف بحلول 2050 والى ثلاثة أضعاف في 2100.

أضاف التقرير :”ان عدد المسنين في العالم سيزداد من 962 مليون شخص في العالم في 2017 الى 1،2 مليار شخص في 2050 و1،3 مليارات في 2100.

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المصدر : NBN