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الامن العام: توقيف 12 شخصا لارتكابهم أفعالا جرمية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الامن العام: توقيف 12 شخصا لارتكابهم أفعالا جرمية

أصدرت المديرية العامة للأمن العام التقرير الأمني الاسبوعي، وجاء فيه:

“قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 21/01/2017 لغاية 28/01/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

– شخص واحد بجرم استعمال سمة تركية مزورة.

– شخص واحد بجرم تسهيل الدعارة.

– شخصان بجرم دخول البلاد بصورة غير شرعية واستعمال بطاقة دخول وإقامة مزورتين.

– شخص واحد بجرم تهريب أشخاص عبر الحدود.

– أربعة أشخاص بجرم استعمال جوازات سفر أجنبية مزورة.

– شخص واحد بجرم تزوير مستندات.

– شخص واحد بجرم تجارة المخدرات.

– شخص واحد بجرم مخالفة نظام العمل.

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا جميعا الى القضاء المختص”.

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المصدر : المديرية العامة للأمن العام

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