الامن العام: توقيف 22 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية مختلفة

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه
” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 10/06/2017 لغاية 16/06/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :
– ستة عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– خمسة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .
– شخص واحد بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ومخالفة نظام الاقامة.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .
المصدر : وكالات