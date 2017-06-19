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الامن العام: توقيف 22 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية مختلفة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الامن العام: توقيف 22 شخصا لارتكابهم افعالا جرمية مختلفة

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه

” قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 10/06/2017 لغاية 16/06/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

– ستة عشر شخصا بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
– خمسة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .
– شخص واحد بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية ومخالفة نظام الاقامة.
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص .

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المصدر : وكالات

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