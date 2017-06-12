الاميرال سياري: القوة البحرية للجيش الايراني ستتصدى لاي تهديد اقليمي ودولي

اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الاميرالحبيب الله سياري، ان القوة البحرية ستتصدى لاي تحالف وتهديد اقليمي ودولي يعرض خطوط الملاحة البحرية الايرانية الى الخطر.

وافادت وكالة “مهر” للأنباء، ان الاميرال سياري قال في كلمة له خلال مراسم استقبال المجموعة 46 من الاسطول الايراني بعد عودتها من مهمتها في خليج عدن: ان مسؤوليات القوة البحرية للجيش ازدادت، فسابقا كانت مهامها حتى نهاية بحر عمان، لكن منذ عام 2009 توسعت مهامها ووصلت الى مدار 10 درجة شمال المحيط الهندي وحتى في اعالي البحار.

واوضح سياري ان التواجد المستمر في البحار وزيارة موانئ الدول المجاورة ودول المنطقة، والحيلولة دون ظاهرة ايرانفوبيا، والمحافظة على المصالح الوطنية وخطوط الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية في المياه الحرة واعالي البحار هي من المهام الاستراتيجية للقوة البحرية للجيش.

واضاف منذ عام 2009 ولحد الآن تم ارسال 52 مجموعة الى خليج عدن منها 46 مجموعة قتالية والباقي مجموعات السلام والصداقة.

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المصدر : وكالة مهر الايرانية