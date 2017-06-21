البرازيلي باولينيو على رادار برشلونة لتعزيز خط الوسط

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن برشلونة الإسباني يتفاوض مع غوانغزو ايفرغراند الصيني من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي باولينيو.

وأكدت موقع “غول” أن باولينيو يعد واحد من أهداف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز خط الوسط الذي يعد من الثغرات الكبيرة جداً حالياً.

وأشارت هذه التقارير أن النادي الكتلوني فتح باب التفاوض خلال هذا الأسبوع لمحاولة شراء لاعب خط الوسط البرازيلي باولينيو البالغ من العمر 28 عاماً.

وأفادت هذه المعلومات أن المفاوضات لاتزال في المراحل الأولى ، على أن يتم في المرحلة الثانية التفاوض على الشروط والراتب السنوي قبل انهاء الصفقة.

وكان باولينيو كان على وشك الانتقال إلى برشلونة قبل أربع سنوات خلال بطولة كأس القارات 2013 ، وحينها انتقل إلى توتنهام الانكليزي ولم ينجح هناك.

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المصدر : NBN