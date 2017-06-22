البرازيلي يقترب من مانشستر سيتي .. يوفنتوس يعلن رسمياً رحيل داني ألفيس

أعلن يوفنتوس عبر مديره التنفيذي جيوسيبي ماروتا رحيل ظهيره الأيمن البرازيلي داني ألفيس عن الفريق هذا الصيف بطلب منه وبعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي الإيطالي .

وظهر جيوسيبي ماروتا في مقابلة مع صحيفة “Tutto Juve” حيث أكد رحيل داني ألفيس قائلاً “داني ألفيس سيرحل هذا الصيف ، لا يمكن اعتبار هذا فشلاً للنادي لأن الحافز مهم بالنسبة لأي لاعب وداني ألفيس أخبرنا أنه يريد خوض تجربة جديدة” .

وأضاف ماروتا قائلاً “سنقوم بفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين بناء على طلبه ، بالتأكيد هناك مرارة لدينا في يوفنتوس بعدما قاله داني ألفيس في تصريحاته الأخيرة لكن أنا أؤكد أن العلاقة معه لازالت جيدة ونتمنى له حظاً جيداً في تجربته القادمة” .

وساهم داني ألفيس (34 سنة) في تتويج يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس بتسجيله لـ 6 أهداف وصناعة 7 آخرين خلال مشاركته في 33 مباراة بجميع المسابقات ، هو الذي انتقل إلى النادي الإيطالي قادماً من برشلونة بصفقة مجانية في صيف 2016 .

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المصدر : NBN