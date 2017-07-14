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البرتغالي ديكو يشيد بتوقيع برشلونة مع مواطنه سيميدو

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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البرتغالي ديكو يشيد بتوقيع برشلونة مع مواطنه سيميدو

أشاد لاعب وسط برشلونة السابق البرتغالي ذو الأصول البرازيلية ديكو على صفقة توقيع النادي الكتالوني مع مواطنه وظهير أيمن بنفيكا نيلسون سيميدو.

وكان برشلونة قد أعلن الخميس عن تعاقده مع سيميدو لتعزيز مركز الظهير الأيمن الذي عانى في السنوات الأخيرة بعد رحيل البرازيلي داني ألفيس وفشل لاعبين مثل سيرجي روبرتو وأخرين في تغطيته.

وقال ديكو عن الصفقة “سيميدو لاعرب رائع وممتاز وسريع وقوي، خلافة داني ألفيس ؟، اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة جداً”.

ومن المتوقع أن الصفقة ستكلف خزائن النادي 30-35 مليون يورو بجانب المكافآت بحسب ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسبانية.

يذكر أن ديكو لعب لبرشلونة من عام 2004 حتى عام 2008 وكان عنصراً أساسياً في التشكيلة التي توجت بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006 والليجا عامي 2005 و2006.

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المصدر : NBN

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