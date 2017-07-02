البرتغال تقلب الطاولة على المكسيك وتنهي كأس القارات في المركز الثالث

حسم المنتخب البرتغالي المركز الثالث لبطولة كأس القارات الجارية في روسيا بعد الفوز على نظيره المكسيكي بنتيجة (2-1) في مباراة الترتيب التي احتضنها ملعب أوتكريتي أرينا في العاصمة موسكو .

ومنح مدرب فيرناندو سانتوس الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً خلال البطولة ، وبدأ المنتخب البرتغالي المباراة بشكل أفضل لكن لم ينجح أندريه سيلفا في استغلال فرصة التقدم في النتيجة بإضاعته لركلة جزاء في الدقيقة 17 ليسير الشوط الأول حتى نهايته بنتيجة التعادل السلبي .

وعاد المنتخب المكسيكي للظهور بشكل أفضل خلال شوط المبراة الثاني حيث نجح في خطف التقدم عبر هدف لويس نيتو في مرماه في الدقيقة 55 ، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المواجهة لفوز المكسيك نجح المدافع كيبلير بيبي في معادلة النتيجة للبرتغال في الدقيقة 90 لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية .

ونجح أدريان سيلفا في تصحيح خطأه بخطف هدف التقدم مع نهاية الشوط الإضافي الأول ، فيما شهد شوط المباراة الإضافي الثاني طرد نيلسون سيميدو من طرف المنتخب البرتغالي قبل أن يتبعه طرد مهاجم المنتخب المكسيكي راؤول خيمينيز لتنتهي المواجهة بنفس النتيجة (2-1) .

وبعد حسم المنتخب البرتغالي للمركز الثالث تتوجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب كريستوفسكي في سان بيطرسبرج لمشاهدة نهائي كأس القارات بين بطل العالم ألمانيا وبطل أمريكا الجنوبية المنتخب التشيلي .

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المصدر : NBN