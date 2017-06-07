البرلمان التركي يقر اتفاقية نشر القوات التركية في قطر

صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وقطر.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، برات جونقار، قال في بيان له اليوم الخميس: إن الاتفاق يسمح بنشر قوات مسلحة تركية في دولة قطر كما يسمح لدولة قطر الشيء نفسه على الأراضي التركية.

وأشار جونقار إلى أن تلك الاتفاقية لا علاقة لها بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأمريكية والتي مقرها قطر.

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المصدر : NBN