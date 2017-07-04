البرلمان المصري يقر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر

وافق البرلمان المصري على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا الى ان “الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها”.

وكان السيسي قد أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نيسان الماضي، بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد الشعانين.

وقتل 26 شخصا في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على مركبات تقل مسيحيين بالقرب من دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في مايو أيار. وأعلن تنظيم “داعش” المتشدد مسؤوليته عن الهجمات التي أودت بحياة نحو 100 مسيحي خلال الشهور القليلة الماضية.

print

المصدر : وكالات