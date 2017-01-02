البغدادي يعين “بنشرجي” لقيادة “داعش” في حوض الحاوي شمال بعقوبة

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، الاثنين، عن تعيين زعيم تنظيم “داعش” المدعو ابو بكر البغدادي مصلح اطارات “بنشرجي” لقيادة التنظيم في حوض الحاوي شمال ب‍عقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي ووفق المعلومات الاستخبارية المتوفرة عين المدعو ابن الملا، لقيادة التنظيم ضمن حوض الحاوي، (80 شمال بعقوبة) “.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ابن الملا وهو في نهاية العقد الثالث من عمره كان يمتهن اعمالاً حرة عديدة في مركز العظيم قبل العام 2014 ، كان اخرها وابرزها مصلح اطارات او مايعرف محليا بـالـ بنشرجي”، لافتا الى ان “والد ابن الملا كان قياديا في تنظيم القاعدة، بالاضافة الى اشقائه”.

واشار المصدر الى ان “جريمة قتل ابناء الحشد العشائري في قرية الحمد شرق العظيم يقف ورائها ابن الملا الذي يعرف بشكل جيد جغرافية الارض ومساراتها”، مؤكدا ان “البغدادي يحاول من خلال تغيير القيادات الميدانية في بعض مناطق ديالى لتنشيطها واثارة اعمال العنف بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي”.

وشهدت قرية الحمد شرق ناحية العظيم، اليوم الاثنين، هجوما مسلح شنه تنظيم “داعش” على احد نقاط المرابطة للحشد العشائري ما ادى الى مقتل سبعة من عناصرها.

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المصدر : NBN