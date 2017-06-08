البيت الأبيض: ترامب يأمل بتراجع التصعيد في منطقة الخليج واستمرار الحوار

صرحت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا سانديرس، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعول على تراجع التصعيد في منطقة الخليج، وسيستمر في الحوار مع الشركاء بهذا الشأن. وقالت سانديرس إن ترامب يأمل “بتراجع التصعيد في المنطقة” وإنه “مستمر في الحوار مع الشركاء” بهذا الشأن.

وأضافت أن ترامب عقد صباح اليوم لقاء مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، تطرق إلى “الوضع في كوريا الشمالية والخليج”.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وسحب دبلوماسييها من الدوحة، متهمة الدوحة بـ”دعم الجماعات الإرهابية، والترويج للأفكار المتطرفة، والتدخل في شؤون الدول الأخرى”، ووقف حركة النقل والطيران معها وإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية.

وانضمت كل من الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، والحكومة اليمنية، والمالديف، وموريشيوس إلى قرار مقاطعة قطر، قبل أن تعلن جمهورية جزر القمر عن قطعها العلاقات أيضا.

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المصدر : NBN