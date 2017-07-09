البيت الأبيض يصف مشاركة ترامب في قمة العشرين بـ “المثمرة”

وصف المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى بولندا ومشاركته في قمة مجموعة العشرين في ألمانيا بأنها كانت “مثمرة”.

وكتب سبايسر في حسابه على موقع “تويتر” أن “الرئيس والسيدة الأولى يعودان إلى البيت الأبيض بعد رحلة مثمرة جداً إلى بولندا وقمة العشرين”.

وشارك ترامب في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وعقد على هامشها عدداً من اللقاءات الثنائية، بما في ذلك أول لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتفق الرئيسان على العمل المشترك لتسوية النزاعين في سوريا وأوكرانيا ومسائل الأمن الإلكتروني.

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المصدر : الاعلام الحربي