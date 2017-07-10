“التايمز”: هزيمة “داعش” بالموصل تبدد مزاعمها بأنها دولة الخلافة

رأت صحيفة “التايمز” في إفتتاحيّتها بعنوان “الإستعراض على نهري دجلة”، أنّ “هزيمة تنظيم “داعش” في الموصل، تبدّد مزاعمها بأنّها دولة الخلافة، إلّا أنّ ذلك لن ينهي الإرهاب”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “التنظيم نصّب نفسه في إدارة دولة الخلافة في الشرق الأوسط”، موضحةً أنّ “رؤيته السامة أرخت بظلالها ليس على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره”، مبيّنةً أنّ “تنظيم “داعش” ومناصريه في أوروبا وشمال أميركا وحدها، نفّذوا 51 هجمة منذ عام 2014″، مؤكّدةً أنّ “سيطرة تنظيم “داعش” على الموصل، المدينة الّتي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، عاصمة لدولة الخلافة، إنتهت إلى غير رجعة”، منوّهةً إلى أنّ “سقوط الموصل لا يعني أنّ الحرب الطويلة على تنظيم “داعش” انتهت”، لافتةً إلى أنّ “الحرب في معقل التنظيم فيالرقةسيكون الأكثر دمويّة”.

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المصدر : وكالات