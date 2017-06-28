“التحالف الأميركي” يقتل 40 مدنياً معظمهم أطفال ونساء في قرية الدبلان بريف دير الزور

واصل طيران “التحالف الأميركي” مجازره بحق السوريين عبر اعتدائه اليوم بغارات مكثفة على قرية الدبلان بريف دير الزور الشرقي راح ضحيتها أكثر من 40 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء. وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات تابعة “للتحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة “نفذت غارات جوية على منازل المدنيين في قرية الدبلان في ناحية العشارة بمنطقة الميادين أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء ناهيك عن عشرات الجرحى ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم”.

ولفتت المصادر إلى أن القرية شهدت نزوحا جماعيا صباح اليوم في جو من الخوف والذعر باتجاه البادية هربا من ضربات طيران”التحالف الأمريكي” تاركين منازلهم ومواشيهم وأرزاقهم.

وارتكب طيران “التحالف الأمريكي” مجزرة أمس بحق السوريين راح ضحيتها 42 مدنيا على الأقل وإصابة آخرين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وقصف طيران “التحالف” الاثنين الماضي منطقة تل الشاير قرب الحدود السورية العراقية بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا من عائلة واحدة وذلك بعد 5 أيام من قصفه معبرا مائيا على نهر الفرات شرق مدينة دير الزور ما أدى الى استشهاد 3 مدنيين.

وقصف “التحالف الدولي” بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا في التاسع من الشهر الجاري الاطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة اضافة إلى حي السباهي ما تسبب باستشهاد 17 شخصا.

وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الامن منذ اب 2014 بأنها تحارب الارهاب الدولي في سورية في

حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.

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المصدر : NBN