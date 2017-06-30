التعرق المفرط وكيفيية علاجه بالمنزل

يعتبر التعرق من المشاكل المحرجة التي يعاني منها الكثير من الناس. هذه الظاهرة الفزيولوجية تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم.

يُشار إلى أنّ هناك فرق شاسع بين التعرق وفرط التعرق لأن الإفراط في ذلك يكون حتى من دون مجهود بدني.

في سياق علاج فرط التعرق وتفادي ظهور البقع على الملابس إلجأوا إلى هذه الطرق الطبيعية:

خل التفاح من أفضل العلاجات ضد الروائح الكريهة والتعرق المفرط! امزجوا ملعقتين من خل التفاح وملعقة من عصير الخامض مع 125 ملليتر من الماء. قوموا بعد ذلك بتعبئة عبوة رذاذ مزيل التعرق بهذا الخليط واستخدموه مرتين في الأسبوع.

الشاي والزهورات من النباتات العشبية التي تساعد على الاسترخاء وفيها مواد مضادة للتعرق. اشربوا الكثير من الشاي والزهورات وضعوا الأكياس المستهلة في البراد وعندما تبرد جيداً ضعوها تحت الإبطين لترطيب هذه المنطقة.

البطاطس وسيلة فعالة جدا في علاج فرط التعرق، كلّ ما عليكم فعله هو فرك منطقة تحت الإبطين بشرائح البطاطس كل يوم للحصول على نتيجة مضمونة.

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المصدر : وكالات