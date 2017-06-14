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التمديد التقني لمجلس النواب حتى ايار 2018.. والانتخابات في السادس منه

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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التمديد التقني لمجلس النواب حتى ايار 2018.. والانتخابات في السادس منه

افادت معلومات للـ NBN ان “مجلس الوزراء اقر التمديد التقني لمجلس النواب الى 21 ايار 2018 والانتخابات ستجرى خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية المجلس”. 

وأشارت مصادر للـ”NBN”، إلى أن “الانتخابات النيابية في الاحد الاول من أيار أي في السادس منه”.

واضافت المعلومات انه تم “الاتفاق على أن يقدم رؤساء البلديات استقالاتهم في مهلة شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية اذا كان يريد الترشح.

واوضحت المصادر ان “البطاقة الممغنطة ستتيح لغير المقيمين من اللبنانيّين الاقتراع خارج لبنان باستخدام البطاقة” .

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المصدر : NBN

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