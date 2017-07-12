التوت البري يعزز صحة الأمعاء

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن تناول التوت البري (Cranberries) يعزز صحة الأمعاء عبر تعزيز نمو وصحة الكائنات الدقيقة المفيدة فيها.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعتي ماساتشوستس ورود آيلاند في الولايات المتحدة، ونشرت في دورية (Applied and Environmental Microbiology) العلمية.

وأجرى فريق البحث دراسته لاستكشاف فوائد تناول التوت البري في تعزيز نمو وصحة الكائنات الدقيقة المفيدة في الأمعاء، ووجدوا أن الكربوهيدرات الموجودة في التوت البري تساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وقال قائد فريق البحث ديفيد سيلا، من جامعة ماساتشوستس الأميركية، إن الدراسة تقدم أول دليل على أن بعض بكتيريا الأمعاء المفيدة تنمو جيدا عند تناول التوت البري.

وتشير الأبحاث إلى أن أنواع البكتيريا النافعة تؤثر على جهازنا المناعي، وهي تلعب دورًا في هضم محتويات الطعام، والحفاظ على التوازن البيولوجي بين فصائل البكتيريا المختلفة التي تستقر في الأمعاء، والمساعدة على امتصاص بعض المغذيات.

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المصدر : وكالات