الثآليل الجلديه: تخلص منها بهذه الطريقة

الثآليل الفيروسية (Viral Warts ،Verrucae) هي أورام جلدية تسببها فيروسات. تظهر الثآليل، بالأساس، لدى الشباب. يختلف المظهر والأعراض بحسب مكان تكون الثؤلول، نوع الفيروس ورد فعل المريض.

هنالك عدة أشكال شائعة للثآليل:

1. ثؤلول شائع (Verruca vulgaris) – مكانه الشائع هو في اليدين. يبدو كوَرَم مرتفع (ناتئ) مع سطح خشن.

2. ثؤلول في كف القدم (Plantar wart) – ثآليل فيروسية في كفوف الأقدام. قد تكون مؤلمة وتسبب الإزعاج عند المشي. أحيانا تظهر ثآليل غير فيروسية (Clavus، Corn) فوق نتوءات عظمية في مناطق احتكاك وضغط في كفوف الأقدام وبين الأصابع. هذه الثآليل شائعة لدى البالغين والمتقدمين في السن وقد تكون مؤلمة وتسبب الإزعاج عند المشي..

3. ثآليل مسطحة (Verrucae plana) – تظهر كمجموعات في مناطق الوجه أو اليدين، أحيانا بلون الجلد وأحيانا بلون بني.

4. ثآليل في منطقة الأعضاء الجنسية (Condylomata acuminata) – تظهر هذه الثآليل عند الرجال في منطقة القضيب وحوله أو في منطقة الشرج. عند النساء قد تظهر في المنطقة الخارجية من المهبل أو في منطقة عنق الرحم. من المهم أن نعرف أن أصنافا معينة من ثآليل الأعضاء التناسلية تزيد من خطر تطور سرطان الرحم.

يحدث الانعداء بالثآليل الفيروسية من خلال ملامسة الثؤلول بشكل مباشر، أو من خلال ملامسة أجزاء متبقية منه. إصابة الرياضيون أو الأطفال، الذين يستحمون في حمامات مشتركة هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بثآليل كفوف الأقدام. أما الإصابة بعدوى الثآليل في الأعضاء الجنسية فتحصل من خلال العلاقات الجنسية.

تتوفر العديد من العلاجات المختلفة للثآليل الفيروسية ويمكن ملاءمة العلاج لنوع الثؤلول: التجميد بالنيتروجين السائل، المعالجة بمحلول فلورو – أورسيل مع حمض الساليسيليك، أو معالجة الثآليل المقاومة بواسطة ليزر ثنائي أكسيد الكربون. في معظم الأحيان، تختفي الثآليل الفيروسية الموجودة في الجلد دون الحاجة إلى أي علاج، خلال عدة سنوات.

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المصدر : NBN