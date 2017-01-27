الثوري الإيراني يحاكي عملية ضد التكفيريين على أساس عمليات حقيقية جرت في سوريا

أجرى الحرس الثوري الإيراني محاكاة لمواجهة مفترضة ضد التكفيريين، على أساس عمليات حقيقية جرت في سوريا.

وقد بدأت الخميس 27 يناير/كانون الثاني، المرحلة الرئيسية لمناورات الحرس الثوري في محافظة كرمانشاه غرب إيران على الحدود مع العراق.

وقال العميد عبد الله عراقي نائب قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية الذي يتولى قيادة هذه العمليات: “هذه المناورات تأتي في إطار التصدي للعدو والجماعات الإرهابية التكفيرية المفترضة المتغلغلة في المنطقة”.

وأضاف عراقي: “تم التخطيط لهذه العمليات على أساس عمليات حقيقية جرت في سوريا وإن القوات المشاركة في هذه المناورات قد تصرفت على أساس ساحات قتال حقيقية والخبرات المكتسبة من العمليات المختلفة المنفذة في سوريا”.

وأكد العميد عراقي بأن “كتيبة بيت المقدس المؤلفة من قوات التعبئة المحلية دافعت عن المدينة وأغلقت الطريق أمام تغلغل العدو المفترض فيها”.

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المصدر : فارس