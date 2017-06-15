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الجامعة اللبنانية اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة للتدريس في كلية السياحة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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الجامعة اللبنانية اعلنت حاجتها التعاقد مع اساتذة للتدريس في كلية السياحة

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية السياحة وإدارة الفنادق في الإختصاصات التالية:لغة فرنسية، لغة اسبانية، العلاقات العامة، النقل البري، النقل البحري، المعلوماتية، جغرافيا النقل، المحاسبة، السياحة والإدارة السياحية، الإدارة الفندقية، إدارة أعمال الصيانة الفندقية.
تقدم الطلبات لدى أمانة سر الكلية في مركزها الكائن في بئر حسن- طلعة السلطان ابراهيم – بناية الريم ابتداء من صباح يوم الإثنين 19/6/2017 ولغاية 14/7 ضمنا. لمزيد من المعلومات مراجعة أمانة سر الكلية.

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المصدر : وكالات

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