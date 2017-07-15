الجامعة اللبنانية – بين الاصلاح الاداري والحسابات المذهبية

بقلم د. سامي علوية – محام بالاستئناف واستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية

إنشغلت الساحة المحلية، خلال الايام الماضية بحملة على الجامعة اللبنانية ورئيسها اتخذت ابعاداً طائفية ومذهبية، وكأن تقييم المؤسسات وعملها والقييمين عليها؛ لا يكون الا بقدر تخصيصها حصة لهذه الفئة او لتلك؛ وقد شكلت تلك الحملة عاصفة رملية اراد منها البعض تعطيل مسيرة الاصلاح في الجامعة الوطنية؛ ومسيرة الاصلاح تلك … بدأت بجملة تدابير اتخذها رئيس الجامعة؛ كان الاولى الحكم على الرجل، من خلالها لا من خلال مدى تناسبها مع الحسابات المذهبية.

من جملة هذه الاجراءات والاصلاحات نذكر:

١- وقف الهدر في الجامعة وانهاء ظاهرة التشعيب والتعاقد خارج الاطار الاكاديمي، والتخلي عن بعضِ المباني المُستأجرة وغيرِ الضرورية، و إلغاء ساعاتِ التدريب الوهمية، وإلغاء المكافآت، وإيقاف المِنَح غير المُجْدِية إلى الخارج. والعمل على استثمارِ الحد الأقصى لِطاقةِ الأساتذة… (واوقف الهدرَ الناتجَ عن تجاوُزِ الطلاب للمِهَل القانونية المسموح بها) ومَنَع الإسْرافَ في استخدام الكهرباء والورق والمحروقات…

٢-اخراج ملف التفرغ من اطار التجاذب السياسي و وضع معايير اكاديمية مبنية على اساس الاقدمية و الكفاءة.

٣-ضبط العملا لاداري في الادارة المركزية وتفعيله و في مختلف الوحدات والفروع الجامعية، وتنظيم الوضع الإداري، واعتماد أنظمةٍ جديدةٍ تُساهِم في تَسْريع المعاملات ومكننةِ المعلوماتِ ورَبْط كافة إدارات الكليات بالإدارة المركزية، (مع تَحَقٍّق مُستمر مِنَ الالتزام بالقوانينِ والمراسيمِ والتعاميم).

٤- ضبط صفقات اللوازم على مستوى شفافية المناقصات وعدالةالاسعار ومطابقة الواصفات.

٥-الشروع في تنفيذ واستكمال المدن الجامعية في مختلف المحافظات ما يحقق الانماء المتوازن حيث اتخذ القرار ببناءِ مُجمّعات في مناطق محرومة وتحديداً في عكار والهرمل وجبيل (على قاعدة حقِّ الشباب حيث كانوا بالعلم والمعرفة).

٦-تكريس وحدة أهل الجامعة اللبنانية و كان أول قرار إتخذه تعيين عميد لكلية طب الاسنان من الطائفة المسيحية بديلاً عنه .

٧-إنقاذ كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الفرنسي المنظم بموجب المرسوم ٤٦/٢٠٠٧ من خلال حثّ الوحدة على الاستحابة لملاحظات المؤسسات والجامعات الفركوفونية المتعاونة مع الجامعة والتي تقدم الدعم الاكاديمي للفرع.

٨-تطبيق قانون الجامعة لجهة تعيين مدراء الفروع خاصة لجهة توافر الشروط المنصوص عنها في المادة ٧٨ من القانون رقم رقم ٦٧/٧٥ المعدل بموجب القانون ٦٦/٢٠٠٩.

٩- ضبط وتصحيح وتحسين اوضاع المدربين لا سيما من خلال السعي لتأمين المستحقات بصورة شهرية، وإفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسديد بدل النقل لهم بصورة شهرية، اضافة الى العمل في مجلس الجامعة بِهدفِ إعادةِ توزيعِهم بما يتناسب مع حاجةِ الكليات، ليتمَّ بعد ذلك تثبيت المستحقين منهم عَبْر مباراة مَحصورة مِنْ قِبَلِ مجلس الخدمةِ المدنية، على أنْ يتم في مرحلة لاحقة إجراء مباراة مفتوحةٍ من قِبَلِ المجلسِ نفسِه لاسْتكمالِ ما تحتاجُ إليه الجامعةُ من موظفين..” .

١٠- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالزامية الحضور للطلاب، وسد الثغرات العملية التي باتت واقعاً حال دون تطبيق الزامية الحضور للطلاب خلال السنوات الماضية.

١١- ترشيد وترشيق موازنة الجامعة، من خلال تصحيح الاعتمادات المالية لمختلف البنود لتتلاءم مع اهداف الجامعة وتلافي الهدر والتشجيع على البحث العلمي.

١٢- إخراج منظمومة الجامعة من الدورة السياسية المعتادة وادخالها الى الدورة الادارية والاكاديمية.

١٣- اطلاق ورشة التحضير لسلسلة اجراءات تعزز حقوق الطلاب وتخصيص ايام لاستقبالهم ، اضافة الى ضمان جودة التعليم من خلال تقويم المناهج الدراسية والنظر في إمكانية تعديلِها. وتحسين اوضاع السكن الطالبي، وعدالة توزيع الاسِّرة في داخله، وصولاً الى تكريس حقوقهم بالنضال والعمل السياسي، وصولاً الى ضمان حقهم بانتخاب ممثليهم.

١٤- إطلاق والتحضير لانتخاب ممثلي الاساتذة واعضاء مجلس الجامعة في اجواء اكاديمية وديمقراطية وخلال المهل القانونية على نحو يضمن حق المرشحين والاساتذة، واستكمال انتخابات المرشحينَ إلى مَنصِب عميد ورَفْع أسمائِهم إلى مجلس الوزراءِ للتعيين.

١٥- اطلاق ورش عمل لتدريب موظفي الجامعة على برامج المعلوماتية وتحسين اوضاعهم الادارية ورفع مستواهم الانتاجي، من خلال تنفيذ وُرَش الإنماء، والدراسات المَيْدانية بِهَدف تَرْشيد العمل الإداري والمالي.

١٦- احترام التسلسل الاداري في الوحدات الجامعية، وتعزيز العمداء في الوحدات الجامعية؛ وتعزيزُ دورِ الأقسامِ الأكاديمية ومجالسِ الفروع ومجالس الوحدات في صناعةِ القرار. إضافة الى تخصيص اوقات لإستقبال الاساتذة والاستماع لمشاكلهم والسعي لمعالجتها بالتنسيق مع العمداء.

١٧- احياء احتفالات التخرج التي تنظمها الجامعة بصورة رسمية وإشراك كافة الفروع في حفل التخرج، وانهاء مظاهر التخرج الطائفي .

١٨- تكريس حضور رئيس الجمهورية في يوم الجامعة ومناشدة فخامة الرئيس بما هو الواقع اليوم من خلال الكلمات التالية: ” فخامة الرئيس ، تعاني الجامعة من التدخلاتِ السياسيةِ في شؤونِها الداخلية سَعياً إلى محاصصاتٍ طائفيّةٍ حزبيّةٍ وسياسيّة (وكأنّها مؤسسةٌ لِتَمْريرِ الخدماتِ على حساب مصالحِها وقوانِينها)”.

١٩-الاهتمام بشؤون الخريجين وتَشكيل جمعيات وروابط تُعْنَى بشؤنهم ومتابعة الخريجين وحُسْن رَبْطِهم بأسواق العمل وتحسين فرصهم.

٢٠- تنظيم المعاهد العليا للدكتوراه، والتشديد على رفْع مستواها البحثي والإداري مع التشدّد في معايير القَبول، ومراعاة حاجة سوق العمل.

و أختم بما قاله رئيس الجامعة في كلمته بمناسبة عيد الجامعة بحضور فخامة رئيس الجمهورية: “هي جامعةُ الوطنِ على امتدادِ مساحتِه. جامعةٌ تحتضنُ أبناءَه من مختلفِ المناطقِ كنموذجٍ وقدوةٍ لوطنٍ متماسكٍ مُترفّعٍ عن المكاسبِ الفئويةِ والفرديّة، مُلتزمٍ بالقيم، واحدٍ تحت لواءِ العلمِ والبحث، مُتقدّمٍ في المعرفة وبها، مُلتزمٍ بكرامةِ الإنسانِ بعيداً عن أفخاخ السياسةِ والطائفيةِ والمذهبيّة وكلِّ أشكالِ التمييز.”

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المصدر : NBN