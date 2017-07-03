الجامعة اللبنانية تعلن حاجتها لأساتذة لكليتي العلوم الزراعية والصحة

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها “للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الزراعة في اختصاصي العلوم الزراعية والعلوم البيطرية. يستمر تقديم الطلبات لدى امانة سر الكلية في الدكوانة لغاية 22/7/2017 ضمنا”.

كما أعلنت حاجتها للتعاقد مع “اساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية الصحة العامة في بعض الاختصاصات. يستمر تقديم الطلبات لدى امانة سر العمادة في الفنار لغاية 10/7/2017 ضمنا”.

كذلك، أعلنت رئاسة الجامعة “حاجاتها للتعاقد مع اساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في المعهد الجامعي للتكنولوجيا في بعض الاختصاصات. يستمر تقديم الطلبات لدى امانة سر المعهد في صيدا لغاية 10/7/2017 ضمنا”.

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المصدر : وكالات