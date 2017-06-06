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الجبير: فاض الكيل مع قطر

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الجبير: فاض الكيل مع قطر

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الثلاثاء، إن على قطر القيام بعدة خطوات تتضمن إنهاء دعمها لحركة حماس وجماعة الإخوان من أجل إعادة العلاقات مع الدول التي قاطعتها.

وأوضح الجبير للصحفيين في باريس “قررنا اتخاذ خطوات لتوضيح أن الكيل فاض.. لا أحد يريد الإضرار بقطر، لكن على قطر أن تختار إن كانت ستمضي قدما في مسار أم مسار آخر”.

وعبّر الجبير عن اعتقاده أن تكلفة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت ضد قطر كفيلة بإقناعها باتخاذ الخطوات الصحيحة.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر أمس الاثنين بسبب دعمها للإرهاب وتعاونها مع إيران.

وأضاف الجبير أن قطر تقوض السلطة الفلسطينية ومصر بدعمها لحماس والإخوان ومن خلال “إعلام معاد”.

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المصدر : NBN

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