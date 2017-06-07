الجبير: لا يوجد دليل على أن متطرفين سعوديين مسؤولون عن هجومي طهران

حاول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأربعاء، ابعاد التهمة عن بلاده حين قال، أنه لا يوجد دليل على أن متطرفين سعوديين مسؤولون عن هجومي طهران.

يذكر أن العاصمة الايرانية طهران شهدت اليوم الأربعاء، هجومين استهدفا المبنى الاداري لمجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (ره) جنوب إيران، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا على الاقل، كما اعلنت ادارة الاسعاف في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام.

وقال المصدر نفسه أن 43 شخصا جرحوا في الهجمات، فيما اعلن التلفزيون الحكومي عودة الامن والاستقرار الى المرقد ومجلس الشورى الاسلامي اثر القضاء على الارهابيين.

يشار الى ان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان كان قد هدد قبل فترة بجر الحرب الى داخل ايران.

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المصدر : NBN