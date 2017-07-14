الجعفري: الجلسة الختامية مع دي ميستورا اليوم ناقشت مكافحة الإرهاب ونحذر من النوايا التوسعية التركية

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي بشارالجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف:

-هناك حركة إيجابية تتمثل بعودة الكثير من العائلات السورية إلى أحضان وطنها الأم.

-هناك صورة تفاؤلية تتمثل بعودة مئات العائلات السورية النازحة داخليا في مدينة جرابلس إلى بيوتهم في حي الوعر بحمص ومن عرسال اللبنانية إلى مدينة عسال الورد السورية.

– في مقابل العودة الإيجابية هذه هناك الحركة التوسعية التركية والتوغل التركي وقصف قوات التحالف الدموي.

– نتائج محادثاتنا المطولة عن مكافحة الإرهاب ستلمسونها في مؤتمره الصحافي في نهاية هذا اليوم.

– طلبنا من دي ميستورا أن ينقل موضوع مكافحة الإرهاب من الحديث النظري في القاعات المغلقة إلى مجلس الأمن والرأي العام الدولي.

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المصدر : NBN