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الجعفري: الجلسة الختامية مع دي ميستورا اليوم ناقشت مكافحة الإرهاب ونحذر من النوايا التوسعية التركية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الجعفري: الجلسة الختامية مع دي ميستورا اليوم ناقشت مكافحة الإرهاب ونحذر من النوايا التوسعية التركية

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي بشارالجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات جنيف:

-هناك حركة إيجابية تتمثل بعودة الكثير من العائلات السورية إلى أحضان وطنها الأم.
-هناك صورة تفاؤلية تتمثل بعودة مئات العائلات السورية النازحة داخليا في مدينة جرابلس إلى بيوتهم في حي الوعر بحمص ومن عرسال اللبنانية إلى مدينة عسال الورد السورية.
– في مقابل العودة الإيجابية هذه هناك الحركة التوسعية التركية والتوغل التركي وقصف قوات التحالف الدموي.
– نتائج محادثاتنا المطولة عن مكافحة الإرهاب ستلمسونها في مؤتمره الصحافي في نهاية هذا اليوم.
– طلبنا من دي ميستورا أن ينقل موضوع مكافحة الإرهاب من الحديث النظري في القاعات المغلقة إلى مجلس الأمن والرأي العام الدولي.

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المصدر : NBN

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