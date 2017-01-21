الجعفري بعد لقائه بري: العراق يمسك زمام التحكم بالوتيرة الأمنية

أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أن “العراق اليوم يمسك زمام التحكم في الوتيرة الامنية على الساحة العراقية ويحقق انتصارات باهرة من الجيش والحشد الشعبي والبشمركة، والعامل الدولي والاقليمي يلعب دورا مهما في ذلك”، مشدداً على ان “الانتصارات مستمرة وسيأتي اليوم الذي سيخرج فيه “الدواعش” من ارض العراق”.

ولفت الى أن “التنسيق الامني مهم في هذه المرحلة لأن التحدي الاول الذي يحتل الصدارة هو الارهاب”، معلناً أن “معركة الموصل ستبدأ في الاشهر القليلة المقبلة”، لافتاً الى أن “القوات التركية فاجئتنا بأنها تدخل عنوة الى عمق 110 كلم في مدينة بعشيقة العراقية، لذلك عبئنا الصف العربي والدولي واتخذت جامعة الدول العربية موقفاً واحداً بالاجماع ضد توغل القوات التركية، لذلك ننصح حكومة تركيا ان تتدارك هذا الخطأ ولا تكرره”.

وأشار الجعفري الى أن “سوريا لها تاريخها وموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الدولية، فلا يجوز التفريط به او بأي دولة عربية اخرى”.

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المصدر : NBN