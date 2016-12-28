الجعفري: تم تحرير 40 حيا من أصل 56 في الموصل

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن القوات العراقية تمكنت من تحرير 40 حيا من أصل 56 في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، التي يسيطر عليها عناصر تنظيم داعش”، كما تم عزل المدينة عن الجسور الخمسة التي تربطها بضفتي نهر دجلة.

وأكد الجعفري في مقابلة مع “سبوتنيك” أن “الجزء الأكبر من الموصل تم تحريره (40 حيا من أصل 56)، وتم عزل الموصل عن الجسور الخمسة الرابطة بينها وبين ضفتي نهر دجلة يساراً ويميناً، وكذلك الطرق الثلاثة الواصلة بين الموصل وحلب تم السيطرة عليها”.

وأوضح الجعفري أن الجيش العراقي يأخذ وقتا طويلا في معركة تحرير الموصل من أجل “تقليل الخسائر والضحايا ولإنقاذ المدينة بأقل قدر ممكن من الأضرار، فنحن نعطي الوقت لكي نكسب حقن الدماء وألا يدفع المواطنون الثمن”.

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المصدر : سبوتنيك