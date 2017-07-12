الجمارك: إحباط محاولة تهريب 155 كلغ من الكبتاغون عبر مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان لها أنه “في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها الجمارك اخيرا لمكافحة التهريب وحماية الأمن الإجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات لبضائع مهربة وممنوعات خطيرة، وخصوصا من المواد المخدرة، وفي إنجاز جديد يشهد له وفي عملية نوعية، وفي تاريخ 11 تموز 2017 وبإشراف المدير العام للجمارك بدري ضاهر وحضوره، تمكن رجال الجمارك في مطار بيروت الدولي، من إحباط عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بوزن 53,22 كلغ واردة مع مسحوق بشكل حبيبات رمل بحيث بلغ الوزن الإجمالي القائم للمضبوطات 155 كيلوغراما.وهذه المضبوطات كانت مخبأة بشكل سري ومحكم ضمن خزنة حديد مأمونة ومصفحة بالخرسانة بلغ وزنها القائم 1070 كيلوغراما بحيث استلزم الأمر قصها وتقطيعها، وهي كانت معدة للتصدير إلى بنغلادش.

وبناء على اشارة القضاء المختص، تم التحقيق مع المتورطين وسلموا مع المضبوطات إلى الجهة المختصة”.