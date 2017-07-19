الجميل: الضرائب أقرت لتمويل الانتخابات وليس من اجل السلسلة

أعلن النائب سامي الجميل بعد انتهاء الجلسة التشريعية، انه “تم إقرار 15 ضريبة وسنرى غلاء معيشة يطال جميع الطبقات”.

وقال: “دراساتنا تؤكد أن أسعار السلع سترتفع بين 5 و10% جراء الضرائب التي أقرت اليوم”.

وسأل: “كيف نتجه الى جيب المواطن في هذا الوضع الاقتصادي؟ وقال: “الضرائب التي أقرت اليوم ليست من أجل السلسلة بل هي من أجل ملء الخزينة لتمويل الإنتخابات النيابية”.

واكد الجميل انه “لا يجوز إقرار الضرائب برفع الأيدي”، وقال: “سنطعن بالقانون لأن ما حصل اليوم هو هروب من المسؤوليات”.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام