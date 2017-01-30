الجميل بعد لقائه وفد اللقاء الديمقراطي: لا يجوز ان يختصر التمثيل بالفريق الحاكم في لبنان

اشار رئيس الكتائب سامي الجميل الى ان موضوع الجبل خط احمر، وموضوع المصالحة خط احمر ولهذا السبب يجب ان نقر قانون يؤكد صحة التمثيل ويؤمن التعددية والديمقراطية المطلوبة في هذا الظرف

واكد بعد لقائه وفد اللقاء الديمقراطي موفدا من النائب وليد جنبلاط برئاسة النائب أكرم شهيب ، ان المجلس النيابي مكان يتمثل فيه الجميع، والاكثرية تتمثل في مجلس الوزراء، وبقدر ما يكون القانون عادل وموضوعي يتمثل الجميع في البرلمان، واوضح ان المجلس النيابي يجب ان يمثل كل هواجس المجتمع اللبناني ولا يجوز ان يختصر التمثيل بالفريق الحاكم في لبنان.

من جهته أكد شهيب بعد اللقاء على الشراكة واللقاءات المستمرة”، مشيراً الى أنه “يقال ان اسوأ انواع الظلم هو الادعاء ان هناك عدلاً، فنحن لم نقفل بابا يوما لا على الحوار ولا التلاقي ولا المشاركة لا في الانتخابات ولا خارج اطار الانتخابات، وحينما كانت الظروف مؤاتية لقانون النسبية قام رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط بطرح النسبية بشجاعة، لكن هذا القانون غير مؤاتي لهذا الظرف”، سائلاً “من اعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكّم بالموجودين في البلد؟”

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المصدر : وكالات