  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الجنوب: الثلوج قطعت الطرق من ارتفاع 600 متر

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
22 Views
الجنوب: الثلوج قطعت الطرق من ارتفاع 600 متر

تساقطت الثلوج في جنوب لبنان على ارتفاع 600 م وما فوق ليلا وفجرا. وفي جبل الريحان تساقطت الثلوج بكثافة على مناطق الريحان، سجد، عرمتى،كفرحونة،مليخ واللويزة ليلا ما ادى الى قطع الطرقات.

وفي منطقة بنت جبيل تساقطت الثلوج بكثافة ليلا ما ادى الى قطع طرق بنت جبيل – مارون الراس – الطيري – عين ابل – عيناثا – يارون – بيت ياحون. وبلغت سماكة الثلوج اكثر من 30 سم في هذه المنطقة  وعمل اتحاد بلديات بنت جبيل على فتح الطرق.

كما اقفلت طريق عديسة – مركبا – حولا في المنطقة الحدودية من الجنوب التي ترتفع 600 م وجرافات اتحاد بلديات جبل عامل تعمل على فتحها.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class