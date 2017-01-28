الجولاني القائد العسكري العام لـ”هيئة تحرير الشام”

أعلن الاعلام الحربي أن “قادة من “أحرار الشام” بينهم المتحدث العسكري أبو يوسف المهاجر وحسام سلامة ينضمون إلى هيئة تحرير الشام وأنباء عن انضمام ابو صالح الطحان اليهم”، مشيراً إلى أن “السعودي عبد الله المحيسني، عبد الرزاق المهدي وابو الحارث المصري والسعودي مصلح العلياني انضموا إلى التشكيل الجديد أيضا”.

وأشار إلى أن “أبو محمد الجولاني سيكون القائد العسكري العام لهيئة تحرير الشام”.

وكان كل من “جبهة النصرة”، “حركة نور الدين الزنكي”، “جيش السن”، جبهة “أنصار الدين” ولواء الحق” قد أعلنوا عن “اندماجهم تحت اسم “هيئة تحرير الشام” بقيادة المدعو “أبو جابر هاشم الشيخ”.

وفي بيان لها، دعت الهيئة جميع الفصائل للالتحاق في هذا الكيان.

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المصدر : NBN