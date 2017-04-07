الجيش السوري أخلى القاعدة الجوية في حمص قبل الهجوم

قالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن شاهد عيان، إن الجيش السوري قام قبل الهجوم بالصواريخ المجنحة بإجلاء الأفراد والمعدات من القاعدة الجوية في محافظة حمص التي تعرضت للهجوم الأمريكي.

وذكرت قناة تلفزيون “ABC” أن تصرفات الجيش السوري تدل على أنه توقع الهجوم الصاروخي الأمريكي الذي انطلق ليلة الجمعة واستمر نحو 35 دقيقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه أمر بشن هجوم صاروخي على مطار عسكري في سوريا، نفذ، كما يُزعم، هجوم كيماوي منه.

وصرح البنتاغون، بدوره، أن الهجوم الصاروخي كان هدفه مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، وأفادت الأنباء بأن سفن البحرية الأمريكية أطلقت 59 صاروخا مجنحا باتجاه الموقع المستهدف.

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المصدر : نوفوستي