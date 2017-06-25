الجيش السوري: احباط هجوم لـ”جبهة النصرة” في محيط مدينة البعث بريف القنيطرة

أعلنت القيادة العامة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أنه و “بعد نجاح وحدات من قواتنا المسلحة في إحباط الهجوم الواسع الذي قامت به جبهة النصرة الإرهابية في محيط مدينة البعث بريف القنيطرة ونتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءه على أحد مواقعنا العسكرية في محاولة يائسة لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة”.

وحذرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة من مخاطر هذه الأعمال العدوانية، وحملت ” إسرائيل ” مسؤولية التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الممارسات تحت أي ذريعة كانت، وتؤكد تصميمها على سحق المجموعات الإرهابية ذراع “إسرائيل” في المنطقة.

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المصدر : NBN