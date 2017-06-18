  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

الجيش السوري سيطر بشكل كامل على البلدات الواقعة جنوب مدينة الطبقة

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
27 Views
الجيش السوري سيطر بشكل كامل على البلدات الواقعة جنوب مدينة الطبقة

أفادت معلومات عن أن الجيش السوري تقدم بسرعة كبيرة في ريف الرقة واقترب 40 كلم من جنوب مدينة الرقة بعد وصوله الى الرصافه وسيطرته على كامل البلدات الواقعة في جنوب مدينة الطبقة ومطار الطبقة
كما أنه تقدم في ريف حمص الشرقي واحكم سيطرته على محمية التليلة جنوب قرية آرك ب /13 /كم بريف تدمر الشرقي بعد القضاء على أعداد من تنظيم داعش وتدمير آليات متنوعة بالتزامن مع استهداف سلاح الجو لمحاور تحرك التنظيم وتجمعاته في المنطقة…

واستهدف الطيران السوري والروسي رتلاً لإرهابيي تنظيم داعش شمال مدينة على الرقة.

print
المصدر : الاعلام الحربي

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class