الجيش السوري سيطر بشكل كامل على البلدات الواقعة جنوب مدينة الطبقة

أفادت معلومات عن أن الجيش السوري تقدم بسرعة كبيرة في ريف الرقة واقترب 40 كلم من جنوب مدينة الرقة بعد وصوله الى الرصافه وسيطرته على كامل البلدات الواقعة في جنوب مدينة الطبقة ومطار الطبقة

كما أنه تقدم في ريف حمص الشرقي واحكم سيطرته على محمية التليلة جنوب قرية آرك ب /13 /كم بريف تدمر الشرقي بعد القضاء على أعداد من تنظيم داعش وتدمير آليات متنوعة بالتزامن مع استهداف سلاح الجو لمحاور تحرك التنظيم وتجمعاته في المنطقة…

واستهدف الطيران السوري والروسي رتلاً لإرهابيي تنظيم داعش شمال مدينة على الرقة.

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المصدر : الاعلام الحربي