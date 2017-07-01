الجيش السوري نفى الأنباء عن استخدامه الكلور ضد فيلق الرحمن بعين ترما

أوضحت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنّ “بعض مواقع الإنترنت التابعة للمجموعات الإرهابية، تتناقل أنباء كاذبة وعارية عن الصحة، عن استخدام الجيش السوري لغاز الكلور ضدّ إرهابيّي ما يسمّى بـ”فيلق الرحمن” في عين ترما”.

ولفتت في بيان، إلى أنّها “تنفي كلّ هذه الإدعاءات جملة وتفصيلاً،”، مشدّدةً على أنّها “لم تستخدم أي أسلحة كيميائيّة في السابق ولن تستخدمها في أي وقت لأنّها لم تعد تمتلكها أصلاً”، مؤكّدةً أنّ “هذه الأكاذيب والروايات الملفقة أصبحت مكشوفة للقاصي والداني ولم تعد تنطلي على أحد، وتقوم بفبركتها هذه المجموعات الإرهابية لتبرير هزائمها وخسائرها الكبيرة الّتي تمنى بها كلّما تقدّم الجيش العربي السوري في إحدى المناطق”.