الجيش السوري وحلفاؤه يستعيدون مدينة الرصافة مع 20 بلدة في ريف الرقة الجنوبي

تواصل وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها العسكرية بنجاح في ريف الرقة الجنوبي وتحكم سيطرتها على مدينة الرصافة وأكثر من عشرين بلدة ومزرعة، أهمها: العيساوي، جعيدين، الكرادي، خربة الميتاها، الصيان، حقل نفط الثورة، محطة نفط الرصافة، ضهرة أنباج، جب أبيض، بئر أبو السنابل، خربة علاوي الدخيل، جب الغانم، أبو سوسة، جب عزيز، بئر أنباج، شارة أنباج، تل قليب، بئر قليب، جب أفابوس، جب مشرفة أنباج، تل العفطة، رجم الهورة، رجم الصافية، بئر الدران، فر العداد.

وتقضي على عدد كبير من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وتدمر 6 عربات ب.م.ب و 11 دبابة و 10 مدافع ـ 9 هاونات ـ راجمة صواريخ ـ وأكثر من مئتي سيارة متنوعة.

عرف من القتلى:

الإرهابي بسام الشعبو الملقب أبو مقداد ” قيادي في تنظيم داعش”

الإرهابي عبد اللطيف عبد الله الدرمول ـ عراقي الجنسية

الإرهابي عبد الرحمن شردوغ ـ سعودي الجنسية

الإرهابي أبو دريد الليبي ـ ليبي الجنسية

الإرهابي ذيب الجريات الملقب أبو محجن ـ القيادي العسكري العام للريف الشرقي وعضو مجلس شورى البغدادي

الإرهابي أبو عبد الرحمن الشيشاني ـ شيشاني الجنسية

الإرهابي عابد عبد الكريم ذكرى ـ تونسي الجنسية

الإرهابي أبو رياح محمود سعيد العراقي ـ قيادي في تنظيم داعش

الإرهابي أبو رياض الريان ـ أمير عقيربات

الإرهابي عبد الله محمد أبو رياق التونسي ـ أمير الإمداد والتموين

الإرهابي سلمان سعيد الدعيع ـ سعودي الجنسية

الإرهابي أبو قدور العراقي ـ عراقي الجنسية.

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المصدر : NBN