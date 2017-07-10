الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة بريف السويداء الشمالي الشرقي

شن الجيش السوري بدعم من القوات الحليفة فجر اليوم عملية عسكرية من محورين استطاع من خلالها السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة وهي “دير النصراني – رجم البقر – تلول سلمان – تلول الفديين – تل أصفر – أشيهب – تلول أشيهب شمالي وجنوبي – المفطرة – تل المفطرة – شنوان – الساقية – القصر – تل بنات بعير – خربة صعد – تل صعد” في ريف السويداء الشمالي الشرقي، واوقع عددا من المسلحين قتلى عرف منهم أحد المسؤولين العسكريين في “قوات احمد العبدو” المدعو “وائل عدنان الدلاتي” الملقب بـ “أبو الأثير الحمصي” وجرح اخرين فضلا عن تدميره عدة آليات رباعية الدفع وغرف عمليات عسكرية مجهزة بتقنيات اتصال حديثة.

هذا المناطق المسيطر عليها كان يتحصن فيها “جيش أسود الشرقية” و”قوات أحمد العبدو” و”جيش العشائر” وجميعهم يتلقون الدعم من “التحالف الدولي”.

في حين بلغت المساحة المسيطر عليها أكثر من 300 كم مربع.

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المصدر : NBN