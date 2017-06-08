أكد مصدر عسكري، اليوم الخميس بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تحكم سيطرتها على /37/ بلدة ومزرعة في ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف الرقة الغربي وهي:
(القرامطة ـ مسطاحة المخزوم ـ خربة الحجة ـ المخزوم ـ الجوين ـ رسم فالح ـ المفتاحية ـ خربة محسن ـ خربة حسان ـ بئر السبع ـ جرابات ـ ترقاوي ـ السليحية ـ عنز بوكردي ـ المزرعة السادسة ـ بوكردي ـ جرابا ت صغير ـ المويلي ـ البوصي ـ بئر خطاب ـ القادسية ـ رمثان ـ خربة رمثان ـ برمليحان ـ خراب المخزوم ـ دبسي ـ مديحر ـ دبسي عفنان ـ غزالي شرقية ـ مشرفة الصعب ـ الغمامير ـ مشرفة الغجر ـ خربة العيس ـ العميرات ـ الصعد ـ فخيخة ـ دبسي فرج ).
وتقضي على العديد من مسلحي داعش وتصيب المئات وتدمر /6/ دبابات وعربتي ب م ب وتسقط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالقنابل وتقوم وحدات الهندسة بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بكثافة في القرى والبلدات المحررة.
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على 37 بلدة ومزرعة في ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف الرقة الغربي
أكد مصدر عسكري، اليوم الخميس بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تحكم سيطرتها على /37/ بلدة ومزرعة في ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف الرقة الغربي وهي: