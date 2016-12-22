الجيش السوري يدمر 10 طائرات لـ”جبهة النصرة”

أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدة من الجيش دمرت 10 طائرات مسيرة ومفخخة أطلقها مسلحو جبهة النصرة المتحصنون في بلدة النعيمة باتجاه منازل الأهالي في مدينة درعا

وأفاد المصدر، بأن وحدة من الجيش “دمرت مقرين وعددا من الآليات بعضها مزودة برشاشات تابعة للمجموعات الإرهابية وقضت على عدد منهم في رمايات دقيقة على تجمعهم ونقاط تحصنهم في محيط بلدة النعيمة”.

وأسفر قصف مدفعية الجيش السوري عن، “مقتل العديد من إرهابيي (أحرار الشام) وتنظيم (جبهة النصرة)، وتدمير 7 آليات مركب على 3 منها رشاشات ثقيلة”.

وتنتشر في أحياء منطقة درعا البلد وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة تنظيمات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم “جبهة النصرة”.

print

المصدر : وكالات