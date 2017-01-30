الجيش السوري يستعيد السيطرة على مساحات جديدة في منطقة التيفور

وسعت وحدات الجيش السوري العاملة بريف حمص الشرقي نطاق سيطرتها في منطقة التيفور بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب شرق المحطة الرابعة لنقل النفط.

وفادت وكالة سانا أن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبمساندة من الطيران والمدفعية سيطرت على بئر ابو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة ب 10 كم بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

وأضافت أن عناصر الجيش قاموا بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة وبدؤءوا بملاحقة فلول الإرهابيين الفارين باتجاه عمق البادية.

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المصدر : وكالة سانا