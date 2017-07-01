الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة شرق وشمال شرق خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي

سيطر الجيش السوري على قرى “عطشانة، خريبة، جب العلي، حياة، خنيصر، زبد، دريهم، حقل دريهم، عقيل، سرداح، هواز، قليعة، الطونية، حميدية غربية، حميدية شرقية” شرق وشمال شرق خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

تجدر الاشارة الى ان الجيش السوري كان قد احكم حصاره على هذه القرى ومرتفعات ومزارع اخرى امس عندما سيطر على الطريق الممتد من مواقعه في “حاجز السيرتيل” جنوب غرب “الرصافة” الى مواقعه في محيط “اثريا” وسيطرته على كامل نقاط هذا الطريق بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

ولاتزال العملية مستمرة للسيطرة على ما تبقى من بلدات وتلال في منطقة الاطباق حتى لحظة تحرير الخبر.

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المصدر : الاعلام الحربي