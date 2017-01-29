الجيش السوري يعلن إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة في بيان لها:

أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى “وادي بردى” في ريف دمشق الغربي بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة.

العمليات العسكرية التي نفذت في منطقة ذات تضاريس معقدة اتسمت بالحسمية والدقة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وساهمت في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من هذه القرى والبلدات، ما أدى إلى تحرير “بسيمة،عين الخضرا، دير مقرن، عين الفيجة، دير قانون، كفير الزيت، الحسينية، كفر العواميد، برهليا، إفرة، سوق وادي بردى”، بمساحة إجمالية بحدود /400/ كم2.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد عزمها وتصميمها على متابعة تنفيذ مهامها الوطنية في محاربة الإرهاب تقدر عالياً الجهود الصادقة التي بذلتها القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، كما تجدد دعوتها إلى كل من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن.

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المصدر : NBN