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الجيش السوري يعلن إنجاز المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في البادية وصولا إلى الحدود مع العراق

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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الجيش السوري يعلن إنجاز المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في البادية وصولا إلى الحدود مع العراق

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بأن وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة أنجزت المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية في البادية السورية وتمكنت من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق شمال شرق التنف وسيطرت على عدد كبير من المواقع والنقاط الاستراتيجية في عمق البادية.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها إن وصول قواتنا المسلحة والحلفاء إلى الحدود السورية العراقية يشكل تحولاً استراتيجياً في الحرب على الإرهاب وقاعدة انطلاق لتوسيع العمليات العسكرية في البادية وعلى امتداد الحدود مع العراق الشقيق ويضيق الخناق على ما تبقى من مجموعات تنظيم “داعش” الإرهابية في المنطقة ويقطع خطوط امداد التنظيم على أكثر من اتجاه، مؤكدة قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه وتصميمهم على دحر الإرهاب وأنهم القوة الوحيدة الفاعلة في محاربته.

وجددت القيادة العامة للجيش في بيانها تحذيرها من مخاطر الاعتداءات المتكررة لما يسمى التحالف الدولي ومحاولته إعاقة تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه في حربهم على الإرهاب وأكدت عزمها على مواصلة الحرب ضد تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.

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المصدر : وكالة سانا

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