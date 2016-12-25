الجيش السوري يفكك عربة مفخخة بأكثر من 2 طن من المتفجرات بحي السكري في حلب

واصلت وحدات الهندسة في الجيش السوري عمليات التمشيط للأحياء الشرقية بمدينة حلب بعد إخلائها من الإرهابيين تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأفادت وكالة “سانا” في حلب بأن “وحدات الهندسة قامت اليوم بتفكيك عربة مفخخة بأكثر من 2 طن من المواد المتفجرة من مخلفات المجموعات الإرهابية بحي السكري في حلب”.

وكانت وحدات الجيش عثرت قبل يومين على مستودعات تحوي كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة المتطورة داخل المدارس والمنشآت والمؤسسات الخدمية داخل حي الزبدية بمدينة حلب.

وكانت أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في ال22 من هذا الشهر عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة.

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المصدر : NBN